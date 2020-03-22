Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 22 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус в Украине зафиксирован уже в 8 областях

Со времени выявления первого случая коронавируса в Украине прошло 19 дней. По всей стране фиксируется все больше положительных тестов и все больше случаев подозрений на COVID-19. Подробнее о том, сколько инфицированных на данный момент в Украине - в материале РБК-Украина.

Статистика Минздрава по Украине на 22 марта

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный). На данный момент в этом регионе зафиксировано больше всего случаев коронавирусной инфекции в Украине.

В этой же области был обнаружен и первый в стране случай инфицирования. Мужчина 64 лет был госпитализирован 3 марта, а позавчера, 20 марта он уже выписался из больницы. Его повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Второй случай в области зафиксирован 12 марта у мужчины 64 лет, жена которого посещала Италию.

Два случая были подтверждены 16 марта, а сразу шесть положительных тестов были зафиксированы в области 17 марта.

Еще пять случаев подтвердились 19 марта, а 20 марта было зафиксировано сразу 10 положительных тестов в области.

Киев - 10 случаев. Первых два случая были подтверждены 16 марта. Третий - 19 марта. Об этих людях известно то, что двое из них недавно побывали в странах Европы, а третий контактировал с умершей от коронавируса в Радомышле женщиной.

Сразу 7 новых случаев зафиксированы в столице 21 марта. Сообщается, что это две женщины, возрастом 29 и 39 лет. Остальные 5 - это мужчины от 31 до 50 лет. В одном из этих случаев произошло из-за контакта с инфицированных киевлянином, остальные - заражение в результате поездок в Европу.

Также известно, что 10 из пациентов проходят лечение в Александровской больнице, а 5 находятся в самоизоляции.

Киевская область - 3 случая. Коронавирусная инфекция была обнаружена у народного депутата Сергея Шахова, а также у его супруги. О третьем случае подробности пока неизвестны.

Житомирская область - 2 случая (1 летальный). В городе Радомышль Житомирской области был зафиксирован второй в Украине случай коронавирусной инфекции. 71-летняя женщина умерла через сутки после госпитализации.

Второй положительный тест в регионе был выявлен 19 марта в Житомире у мужчины 50 лет, который вернулся из Австрии. После этого случая местные власти приняли решение проверять на коронавирус всех, кто вернулся в рамках эвакуации украинских туристов.

Днепропетровская область - 2 случая. В области первых два случая показали положительный результат 19 марта. Известно, что это муж и жена, которые в недавнем времени вернулись из Франции. Пара самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Ивано-Франковская область - 2 случай (1 летальный). Первый случай в регионе, который стал летальным, был зафиксирован 19 марта. В Минздраве сообщили, что 56-летняя женщина занималась самолечением и была госпитализирована уже в тяжелом состоянии.

О втором случае стало известно 20 марта.

Донецкая область - 1 случай. Первый в области случай был выявлен 18 марта в Мариуполе. Заболевшим оказался мужчина, который несколько дней назад прилетел из Египта.

Львов - 1 случай. Первый случай зарегистрирован 20 марта. Как рассказал мэр города Андрей Садовой, это мужчина 1961 года рождения. На следующий день после возвращения из Германии он сдал тест в частной клинике и все время находился в самоизоляции.

Харьковская область - 1 случай. О первом в регионе случае в Минздраве сообщили 20 марта. В то же время, в Харьковской ОГА заявили о том, что случаев коронавируса в области нет. По словам главы ОГА Алексея Кучера, харьковчанка возрастом 37 лет, у которой тест показал положительный результат, находится на территории Киевской области.