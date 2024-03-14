У спільній заяві депутати назвали псевдовибори черговою провокацією з боку Росії, а також спробою легітимізувати тимчасову окупацію територій України.

Також голови комітетів у закордонних справах нагадали про те, що країна-терорист, після повномасштабного вторгнення, помітно посилила придушення політичного інакомислення та свободу ЗМІ, а потенційним антивоєнним кандидатам у президенти забороняють брати участь у виборах.

"Ми однозначно відкидаємо легітимність виборів, що проводяться Росією на окупованих українських територіях. Такі дії Росії на міжнародно визнаній території України є абсолютно нелегітимними і не будуть визнані міжнародною спільнотою", - зазначається у заяві.

Фото: депутати 23 країн світу засудили псевдовибори Росії на окупованих територіях України (twitter.com/ZygisPavilionis)

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".