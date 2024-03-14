В совместном заявлении депутаты назвали псевдовыборы очередной провокацией со стороны России, а также попыткой легитимизировать временную оккупацию территорий Украины.

Также главы комитетов по иностранным делам напомнили о том, что страна-террорист, после полномасштабного вторжения, заметно усилила подавление политического инакомыслия и свободу СМИ, а потенциальным антивоенным кандидатам в президенты запрещают участвовать в выборах.

"Мы однозначно отвергаем легитимность выборов, проводимых Россией на оккупированных украинских территориях. Такие действия России на международно признанной территории Украины являются абсолютно нелегитимными и не будут признаны международным сообществом", - отмечается в заявлении.

Фото: депутаты 23 стран мира осудили псевдовыборы России на оккупированных территориях Украины (twitter.com/ZygisPavilionis)

Выборы в России

На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина”.