ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Депутата від ОПЗЖ в Ужгороді викрили на брехні в декларації

Україна, Субота 31 січня 2026 08:48
UA EN RU
Депутата від ОПЗЖ в Ужгороді викрили на брехні в декларації Ілюстративне фото: депутата від ОПЗЖ в Ужгороді викрили на брехні в декларації (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання. У його декларації виявили недостовірні відомості на понад 13,8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як зазначають у прокуратурі, фігурант був обраний до Ужгородської міськради у 2020 році від нині забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

Офіційно ім'я депутата не розголошується, однак згідно з відкритими даними, мова може йти про Павла Маєрчика, саме він у 2020 році балотувався до міськради Ужгорода від "ОПЗЖ".

Нерухомість і кошти, яких не було в декларації

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік встановлено, що депутат умисно не відобразив у ній низку активів та фінансових зобов’язань. Зокрема, у декларації відсутня інформація про нерухомість, якою користувалися члени його родини.

Йдеться про приватний житловий будинок в Ужгороді площею близько 360 кв. м, а також об’єкти нерухомості у Києві.

Спроба легалізації коштів

Крім того, підозрюваний не задекларував понад 315 тисяч доларів готівкою, які передав третій особі, оформивши їх як позику. Слідство вважає, що таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням. Загальна сума легалізації незаконно отриманих активів становить 11,5 млн гривень.

Також у декларації не було вказано:

  • понад 1,3 млн гривень на приватних банківських рахунках;
  • майже 800 тисяч гривень боргових зобов’язань;
  • близько 70 тисяч гривень отриманої заробітної плати.

Обшуки, майно та запобіжний захід

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, автомобілі Mercedes-Benz S-Class та Mercedes-Benz GLE 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Прокуратура ініціювала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн гривень, а також арешт майна з метою подальшої конфіскації.

Раніше ми писали про те, що депутату Берегівської районної ради оголосили підозру у поданні недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опозиційна платформа За життя Ужгород Офіс Генпрокурора Корупція Декларації про доходи
Новини
Курс валют наступного тижня. Чи очікувати стабілізації вартості долара та євро?
Курс валют наступного тижня. Чи очікувати стабілізації вартості долара та євро?
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві