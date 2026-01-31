Депутата от ОПЗЖ в Ужгороде уличили во лжи в декларации

Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета 8-го созыва. В его декларации обнаружили недостоверные сведения на более 13,8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Как отмечают в прокуратуре, фигурант был избран в Ужгородский горсовет в 2020 году от ныне запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Официально имя депутата не разглашается, однако согласно открытым данным, речь может идти о Павле Маерчике, именно он в 2020 году баллотировался в горсовет Ужгорода от "ОПЗЖ".

Недвижимость и средства, которых не было в декларации

По результатам полной проверки декларации за 2022 год установлено, что депутат умышленно не отразил в ней ряд активов и финансовых обязательств. В частности, в декларации отсутствует информация о недвижимости, которой пользовались члены его семьи.

Речь идет о частном жилом доме в Ужгороде площадью около 360 кв. м, а также объектах недвижимости в Киеве.

Попытка легализации средств

Кроме того, подозреваемый не задекларировал более 315 тысяч долларов наличными, которые передал третьему лицу, оформив их как заем. Следствие считает, что таким образом он пытался легализовать средства с неподтвержденным происхождением. Общая сумма легализации незаконно полученных активов составляет 11,5 млн гривен.

Также в декларации не было указано:

более 1,3 млн гривен на частных банковских счетах;

почти 800 тысяч гривен долговых обязательств;

около 70 тысяч гривен полученной заработной платы.

Обыски, имущество и мера пресечения

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли двое часов известных мировых брендов, девять картин известных художников, автомобили Mercedes-Benz S-Class и Mercedes-Benz GLE 2021 года, мобильные телефоны, документы по аренде помещений и наличные средства.

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение недостоверных сведений в декларации) и ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).

Прокуратура инициировала меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 млн гривен, а также арест имущества с целью дальнейшей конфискации.