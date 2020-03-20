Депутат Европарламента заразился коронавирусом

Депутат Европейского парламента (ЕП) Адам Ярубас подтвердил заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.

По его словам, текст на коронавирус дал положительный результат.

"Я прошел тест на COVID-19. Он оказался положительным. Сейчас нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим и мы все справимся. Должны", - написал евродепутат.

Напомним, глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли решил самоизолироваться после недавнего визита в охваченную коронавирусом Италию. Из-за опасности распространения нового коронавируса, Европарламент даже сократил пленарную сессию в Брюсселе.

Также РБК-Украина сообщало, что ЕП призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею, не приходить в парламент и работать из дома.

Подробно о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 20 марта - в материале РБК-Украина.