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Глава Европарламента отправился на карантин из-за коронавируса

Новости » В мире     10.03.2020 - 15:04
Глава Европарламента отправился на карантин из-за коронавируса
Фото: Давид-Мария Сассоли (flickr com salvatorecaronna)

Давид-Мария Сассоли самоизолировался после возвращения из Италии

Глава Европейского парламента (ЕП) Давид-Мария Сассоли принял решение о добровольной изоляции после недавнего визита в охваченную коронавирусом Италию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euobserver.

Обязанности спикера Европарламента Сассоли будет выполнять из своего дома в Брюсселе.

"В качестве меры предосторожности после того, как я посетил Италию на прошлых выходных, я решил следовать разработанным мерам и выполнять свои функции в качестве президента из моего дома в Брюсселе", - заявил глава ЕП.

Он добавил, что проведет в изоляции 14 дней, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Ранее, из-за угрозы заражения коронавирусом, самоизолировался новый глава аппарата Белого дома Марк Мидовз.

Напомним, из-за опасности распространения нового коронавируса, Европейский парламент сократил пленарную сессию в Брюсселе на этой неделе.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирусом заразился один из сотрудников Европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе.

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