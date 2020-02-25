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Европарламент призвал сотрудников, которые посещали Италию, работать из дома

Новости » Политика     25.02.2020 - 15:28
Европарламент призвал сотрудников, которые посещали Италию, работать из дома
Фото: заседание Европарламента (European Union 2017 - European Parliament)

Сотрудникам рекомендуется проверять температуру дважды в день в течение 14 дней

Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сотрудникам рекомендуется проверять температуру дважды в день в течение 14 дней. Вернуться на работу в офис им будет разрешено только после решения врача.

"Мы рекомендуем нашим сотрудникам заменить поездки в Ломбардию на телеконференции", - заявил пресс-секретарь комиссии ЕС.

По состоянию на 25 февраля, коронавирусом в Италии заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по 3 - в П'ємонті и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

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