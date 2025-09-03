Депортували дітей з України: Британія наклала санкції проти фонду Кадирова та його матері

Як зазначає пресслужба, Велика Британія запровадила нові санкції проти осіб і організацій, причетних до примусової депортації та ідеологічної обробки українських дітей.

До списку потрапили мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та Фонд Ахмата Кадирова, який організовує табори перевиховання і мілітаризації дітей. Загалом санкції торкнулися восьми осіб і трьох організацій, пов’язаних із Кремлем.

3 вересня під санкції потрапили:

заступник прем'єр-міністра Татарстану Лейла Фазлєєва,

керівник Федерального підліткового центру Валерія Майорова,

командир полку поліції спеціального призначення МВС у Чеченській Республіці Замід Чалаєв,

міністр у справах молоді Татарстану Рінат Садиков,

заступник директора департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей Міносвіти РФ Анастасія Аккуратова,

керівники Херсонського гуманітарного штабу "Дітям - до рук" Наталія Тищенко та Олександра Гурова.

За даними британської розвідки, Росія депортувала понад 19,5 тис. українських дітей, із яких близько 6 тисяч утримують у таборах, де їх піддають пропаганді та військовій підготовці.

Лондон закликав до безумовного повернення всіх депортованих дітей і пообіцяв посилювати тиск на російську владу.