Депортували дітей з України: Британія наклала санкції проти фонду Кадирова та його матері

Велика Британія ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей. У списку - мати лідера Чечні Рамзана Кадирова та його фонд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.
Як зазначає пресслужба, Велика Британія запровадила нові санкції проти осіб і організацій, причетних до примусової депортації та ідеологічної обробки українських дітей.
До списку потрапили мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та Фонд Ахмата Кадирова, який організовує табори перевиховання і мілітаризації дітей. Загалом санкції торкнулися восьми осіб і трьох організацій, пов’язаних із Кремлем.
3 вересня під санкції потрапили:
За даними британської розвідки, Росія депортувала понад 19,5 тис. українських дітей, із яких близько 6 тисяч утримують у таборах, де їх піддають пропаганді та військовій підготовці.
Лондон закликав до безумовного повернення всіх депортованих дітей і пообіцяв посилювати тиск на російську владу.
Як відомо, під час повномасштабної війни Росія масово викрадає українських дітей з окупованих територій.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що РФ депортувала понад 19 тисяч дітей з України. За його словами, також існує ризик депортації 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.
Неповнолітніх вивозять із дитбудинків, лікарень та інтернатів або розлучають із родинами під час так званих "фільтраційних процедур", після чого відправляють у різні регіони Росії, зокрема в Сибір та на Далекий Схід.
Там їх нерідко всиновлюють російські сім’ї та насильно оформлюють громадянство РФ.
Тим часом американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив, що якщо Росія не поверне всіх викрадених українських дітей, він просуватиме законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.