Депортировали детей из Украины: Британия наложила санкции против фонда Кадырова и его матери

Как отмечает пресс-служба, Великобритания ввела новые санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной депортации и идеологической обработке украинских детей.

В список попали мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.

3 сентября под санкции попали: Валерий Майоров, Наталья Тищенко, Фонд Ахмата Кадырова, Аймани Кадырова, Анастасия Аккуратова, "Движение первых", Замид Чалаев, Лейла Фазлеева, Ринат Садыков, Александр Гуров и "Волонтеры Победы".

По данным британской разведки, Россия депортировала более 19,5 тыс. украинских детей, из которых около 6 тысяч содержатся в лагерях, где их подвергают пропаганде и военной подготовке.

Лондон призвал к безусловному возвращению всех депортированных детей и пообещал усиливать давление на российские власти.