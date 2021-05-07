Деолигархизацию необходимо проводить аккуратно, чтобы не разрушить экономику, - нардеп

"В борьбе с олигархией и в этом лозунге деолигархизации главное - очень четко провести детерминацию, то есть определение понятий. Чтобы мы случайно не начали бороться просто с богатыми людьми. Потому что в стране рыночная экономика", - сказал Кучеренко.

По его словам, олигархами не является ряд крупных украинских бизнесменов, вкладывающих в развитие производства, в экомодернизацию, создающих и сохраняющих тысячи рабочих мест, особенно во время кризиса.

"Если мы с пониманием будем подходить к нашим работодателям украинским, и крупным, в том числе работодателям, которые действительно лелеют свои капиталы в Украине, а не в офшорах, которые лелеют свои производства, которые выплачивают большую заработную плату, а такие есть у нас, слава Богу, и чем дальше тем больше. Которые уже начинают, наконец, вкладывать в экологию, в модернизацию. То это не олигархи, это тягловая лошадка нашей экономики. Особенно на фоне падения малого и среднего бизнеса", - объяснил Кучеренко.

Депутат призвал не спекулировать на теме деолигархизации, а подойти к процессу взвешенно, чтобы не навредить экономике.

"Я - за взвешенную разумную дискуссию, которая не подорвет окончательно вот эти хрупкие локомотивы нашей экономики… Проблема непростая. Давайте искать взвешенное решение в интересах страны", - подчеркнул Кучеренко.

