США поддерживают разработку "законопроекта о деолигархизации", - Ермак

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном американская сторона поддержала инициативу главы государства по разработке законопроекта о деолигархизации . Основная цель этого - борьба с влиянием олигархических и финансовых групп.

По его словам, представители США в вопросе снижения влияния олигархов в Украине выразили понимание и поддержали эту инициативу Зеленского, поскольку это делается для украинского народа. “Поэтому все, что делается с точки зрения борьбы с влиянием олигархических и финансовых групп, - безусловно, это вызывает поддержку со стороны США”, - уточнил Ермак.

Напомним, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что украинские чиновники навязывают бизнесу коррупционные услуги, эту систему нужно менять. По его словам, деолигархизация должна быть направлена не на борьбу с отдельными персонами, а на изменение работы всей системы государственного управления.

Отметим, ранее экс-помощник Госсекретаря США, посол Дэниел Фрид во время Киевского форума по вопросам безопасности назвал соблюдение законности главным требованием в процессе ограничения влияния олигархов. Прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и медиа.

РБК-Украина писало, что 15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.