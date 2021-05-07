Деолігархізацію необхідно проводити акуратно, щоб не зруйнувати економіку, - нардеп

Боротьба з олігархами не повинна перетворитися на боротьбу з багатими людьми і нашкодити економіці країни.
Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі "Україна 24".
"У боротьбі з олігархією і в цьому гаслі деолігархізації головне - дуже чітко провести детермінацію, тобто визначення понять. Щоб ми випадково не почали боротися просто з багатими людьми. Тому що в країні ринкова економіка", - сказав Кучеренко.
За його словами, олігархами не є низка великих українських бізнесменів, які вкладають у розвиток виробництва, в екомодернізацію, створюють і зберігають тисячі робочих місць, особливо під час кризи.
"Якщо ми з розумінням будемо підходити до наших роботодавців українським, і великим, в тому числі роботодавцям, які дійсно плекають свої капітали в Україні, а не в офшорах, які плекають свої виробництва, які виплачують велику заробітну плату, а такі є у нас, слава Богу, і чим далі - тим більше. Які вже починають, нарешті, вкладати в екологію, в модернізацію. То це не олігархи, це тяглова конячка нашої економіки. Особливо на тлі падіння малого та середнього бізнесу", - пояснив Кучеренко.
Депутат закликав не спекулювати на темі деолігархізації, а підійти до процесу виважено, щоб не нашкодити економіці.
"Я - виважену розумну дискусію, яка не підірве остаточно ось ці тендітні локомотиви нашої економіки ... Проблема непроста. Шукаймо виважене рішення в інтересах країни", - підкреслив Кучеренко.
Нагадаємо, раніше екс-помічник держсекретаря США, посол Деніел Фрід підкреслив: в процесі обмеження впливу олігархів в Україні дотримання законності має стати головною вимогою.
Своєю чергою голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що українські чиновники нав'язують бізнесу корупційні послуги, і, висловив думку, що систему потрібно міняти.
Як відомо, 15 квітня під час засідання РНБО президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха, який дозволить виключити вплив олігархів на політику та економіку країни.