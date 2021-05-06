В Нацсовете реформ назвали главные направления деолигархизации
Украинские чиновники навязывают бизнесу коррупционные услуги, эту систему нужно менять.
Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.
"Кто продает эти услуги олигархам и не только олигархам? Олигархи, кстати, это меньше 15% украинской экономики. Мы говорим про 100% украинской экономики. Кто продает эти услуги разным субъектам? Украинские чиновники: министры, мэры и т.д. Не просто продают, а говорят: ты ничего не сможешь сделать, если ко мне не придешь и у меня не купишь", - сказал Саакашвили.
По его словам, деолигархизация должна быть направлена не на борьбу с отдельными персонами, а на изменение работы всей системы государственного управления.
"Мы сейчас очередную компанию, 5 фамилий назовем. И некоторые из них мне лично очень не нравятся, из этих фамилий, я давно с ними враждую. Я тоже буду счастлив, ох, назвали наконец паразита. А потом воз останется и ныне там. Потому что вся система, которая продает этим ребятам и всем остальным, процветает и она не меняется. Давайте менять систему. Не будем менять систему, это все превратится опять в компанейщину", - подчеркнул Саакашвили.
Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны.