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В Нацсовете реформ назвали главные направления деолигархизации

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 15:49
В Нацсовете реформ назвали главные направления деолигархизации Фото: Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинские чиновники навязывают бизнесу коррупционные услуги, эту систему нужно менять.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Кто продает эти услуги олигархам и не только олигархам? Олигархи, кстати, это меньше 15% украинской экономики. Мы говорим про 100% украинской экономики. Кто продает эти услуги разным субъектам? Украинские чиновники: министры, мэры и т.д. Не просто продают, а говорят: ты ничего не сможешь сделать, если ко мне не придешь и у меня не купишь", - сказал Саакашвили.

По его словам, деолигархизация должна быть направлена не на борьбу с отдельными персонами, а на изменение работы всей системы государственного управления.

"Мы сейчас очередную компанию, 5 фамилий назовем. И некоторые из них мне лично очень не нравятся, из этих фамилий, я давно с ними враждую. Я тоже буду счастлив, ох, назвали наконец паразита. А потом воз останется и ныне там. Потому что вся система, которая продает этим ребятам и всем остальным, процветает и она не меняется. Давайте менять систему. Не будем менять систему, это все превратится опять в компанейщину", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, 15 апреля во время заседания СНБО президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха, который позволит исключить влияние олигархов на политику и экономику страны.

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