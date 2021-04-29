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Деолигархизация не должна стать перераспределением собственности, - дипломат

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 12:46
Деолигархизация не должна стать перераспределением собственности, - дипломат Фото: Дэниел Фрид (dw.com)
Автор: РБК-Украина

Соблюдение законности должно стать главным требованием в процессе ограничения влияния олигархов. Прежде всего это касается угрозы перераспределения бизнеса и медиа.

Об этом заявил экс-помощник Госсекретаря США, посол Дэниел Фрид во время Киевского форума по вопросам безопасности.

"Когда Украина будет избавляться от контроля олигархов, ключевое, чтобы медиа и экономика не начали работать в пользу других олигархов или в пользу государства. А работали именно по закону", - завил Дэниел Фрид.

Напомним, Дэниел Фрид является экспертом Atlantic Council - американского аналитического центра, основанного в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО). До 2017 года координировал санкционную политику Государственного департамента США.

Как сообщалось, 15 апреля на заседании СНБО президент Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

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