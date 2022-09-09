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В Черном море на мине подорвался корабль ВМС Румынии

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Бухарест, Пятница 09 сентября 2022 11:43
В Черном море на мине подорвался корабль ВМС Румынии Фото: в Черном море на мине подорвался корабль ВМС Румынии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В акватории Черного моря корабль Военно-морских сил Румынии наткнулся на дрейфующую мину. Она взорвалась прямо возле судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство со ссылкой на Минобороны страны пишет, что экипаж корабля был заранее предупрежден о мине, однако из-за сильного ветра и волн обезвредить ее не сумел.

В момент взрыва на борту корабля находились 75 военнослужащим. Вследствие происшествия никто из них не пострадал.

"Плавучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений", - сообщили в Минобороны Румынии.

Напомним, вчера в акватории Одесской области украинские военные уничтожили очередную дрейфующую морскую мину.

Также ранее румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

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