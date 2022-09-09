В Черном море на мине подорвался корабль ВМС Румынии

В акватории Черного моря корабль Военно-морских сил Румынии наткнулся на дрейфующую мину. Она взорвалась прямо возле судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство со ссылкой на Минобороны страны пишет, что экипаж корабля был заранее предупрежден о мине, однако из-за сильного ветра и волн обезвредить ее не сумел.

В момент взрыва на борту корабля находились 75 военнослужащим. Вследствие происшествия никто из них не пострадал.

"Плавучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений", - сообщили в Минобороны Румынии.