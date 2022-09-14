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У деокупованій Балаклії на розтяжці підірвався цивільний

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Середа 14 вересня 2022 15:47
У деокупованій Балаклії на розтяжці підірвався цивільний Фото: у деокупованій Балаклії на розтяжці підірвався цивільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У деокупованій Балаклії Харківської області загинув енергетик під час виконання службових обов’язків. Чоловік підірвався на ворожій розтяжці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Балаклійської міської ради.

Чоловік загинув 13 вересня.

"Вчора під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру нашого міста, загинув Стрілець Олександр Михайлович - майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ. Він підірвався на розтяжці, яка була залишена ворогом", - пише пресслужба ради.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в акваторії Чорного моря підірвався корабель ВМС Румунії. Під час інциденту на борту корабля перебували 75 військовослужбовців.

Також у Сумській області нещодавно автомобіль з цивільними наїхав на міну.

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