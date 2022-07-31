Деокупація Запорізької області: що говорять в ОВА про терміни

До кінця року наші бійці можуть повністю звільнити від окупантів Закарпатську область. Реперними точками є 1 вересня й початок опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха в інтерв'ю для "Укрінформу".

За словами Старуха, важливо якнайскоріше звільнити Закарпатську область, аби вирішити питання щодо організації освітнього процесу дітей, а також забезпечення населення теплом. "Наразі газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах. Багато складних моментів", - відзначив голова ОВА. Старух сподівається, що деокупація області відбудеться вже найближчим часом.