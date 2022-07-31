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Деокупація Запорізької області: що говорять в ОВА про терміни

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Неділя 31 липня 2022 14:36
Деокупація Запорізької області: що говорять в ОВА про терміни Фото: Олександр Старух, голова Запорізької ОВА (facebook.com/starukholexander)
Автор: Сергій Пишкін

До кінця року наші бійці можуть повністю звільнити від окупантів Закарпатську область. Реперними точками є 1 вересня й початок опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха в інтерв'ю для "Укрінформу".

За словами Старуха, важливо якнайскоріше звільнити Закарпатську область, аби вирішити питання щодо організації освітнього процесу дітей, а також забезпечення населення теплом.

"Наразі газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах. Багато складних моментів", - відзначив голова ОВА.

Старух сподівається, що деокупація області відбудеться вже найближчим часом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області.

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