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Деокупация Харьковской области. Синегубов получил срочное поручение от Зеленского

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Пятница 09 сентября 2022 12:59
Деокупация Харьковской области. Синегубов получил срочное поручение от Зеленского Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (2day.kh.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня отправится на деоккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Харьковчане впечатляют своей сплоченностью. Бок о бок строят с военными фортификационные сооружения и укрепления. Впрочем, российские снаряды прицельно поражают объекты критической инфраструктуры, объекты ЖКХ, административные здания", - заявил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, россияне разрушили в Харьковской области:

  • 2927 многоэтажек;
  • 4850 частных домов;

Также зафиксированы разрушения учреждений образования.

"Сегодня, глава Харьковской областной администрации Олег Синєгубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы выполнить поставленные задачи президентом Украины и главой Офиса президента и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо - и водоснабжения", - добавил Тимошенко.

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

С начала оборонительных операций, наши военные:

  • вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
  • освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия увеличила интенсивность ударов по Харькову и ряде населенных пунктов области из-за успешного наступления ВСУ.

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Украина Харьков ВСУ Российская Федерация Владимир Зеленский
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