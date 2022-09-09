Деокупация Харьковской области. Синегубов получил срочное поручение от Зеленского
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня отправится на деоккупированные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.
"Харьковчане впечатляют своей сплоченностью. Бок о бок строят с военными фортификационные сооружения и укрепления. Впрочем, российские снаряды прицельно поражают объекты критической инфраструктуры, объекты ЖКХ, административные здания", - заявил Тимошенко.
По словам заместителя руководителя Офиса президента, по состоянию на сегодня, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, россияне разрушили в Харьковской области:
- 2927 многоэтажек;
- 4850 частных домов;
Также зафиксированы разрушения учреждений образования.
"Сегодня, глава Харьковской областной администрации Олег Синєгубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы выполнить поставленные задачи президентом Украины и главой Офиса президента и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо - и водоснабжения", - добавил Тимошенко.
Успехи ВСУ на Харьковском направлении
С начала оборонительных операций, наши военные:
- вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
- освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия увеличила интенсивность ударов по Харькову и ряде населенных пунктов области из-за успешного наступления ВСУ.
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