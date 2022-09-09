Деокупація Харківської області. Синегубов отримав термінове доручення від Зеленського
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов отримав важливе доручення від президента України Володимира Зеленського. Сьогодні вирушить на деокуповані території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.
"Харків'яни вражають своєю згуртованістю. Пліч-о-пліч будують з військовими фортифікаційні споруди та укріплення. Втім російські снаряди прицільно вражають об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти ЖКГ, адміністративні будівлі", - заявив Тимошенко.
За словами заступника керівника Офісу президента, станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, росіяни зруйнували у Харківській області:
- 2927 багатоповерхівок;
- 4850 приватних будинків;
Також зафіксовані руйнування закладів освіти.
"Сьогодні, голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов відправляється на деокуповані території, щоб виконати поставлені задачі президентом України й головою Офісу президента й у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо- та водопостачання", - додав Тимошенко.
Успіхи ЗСУ на Харківському напрямку
З початку оборонних операцій, наші військові:
- повернули під контроль України більше 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямку;
- звільнили від окупантів більше 20 населених пунктів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія збільшила інтенсивність ударів по Харкову й низці населених пунктів області через успішний наступ ЗСУ.
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