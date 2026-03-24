Денна атака росіян залишила без світла частину Тернопільської області

Пастух розповів, що під час масованого удару росіян по Тернопільській області українські захисники збили частину ворожих дронів.

"Однак є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежу ліквідовано", - додав він.

Очільник ОВА звернув увагу, що постраждалих і загиблих серед жителів області немає.

Також, за його словами, в області фіксують перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над тим, щоб відновити світло якнайшвидше й одразу приступити до ремонтних робіт на пошкодженому через атаку об'єкті.

Захід України під атакою

Нагадаємо, в ніч на 24 березня російські окупанти завдали по Україні масованого удару із застосуванням сотень ударних безпілотників і десятків ракет.

Але атака не припинилася вночі. Зранку ворог здійснив нові пуски "Шахедів".

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, з 9 ранку в повітряному просторі України зафіксували понад 550 ударних безпілотників ворога.

Частину дронів росіяни спрямували на обласні центри на заході України. Зокрема, у Львові безпілотники "прилетіли" по житлових будинках, а також об'єкту спадщини ЮНЕСКО.