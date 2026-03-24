Денна атака росіян залишила без світла частину Тернопільської області

Російські окупанти вдарили дронами по енергетичному об'єкту в Тернопільській області. Внаслідок атаки в деяких жителів регіону зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха в Telegram.
Пастух розповів, що під час масованого удару росіян по Тернопільській області українські захисники збили частину ворожих дронів.
"Однак є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежу ліквідовано", - додав він.
Очільник ОВА звернув увагу, що постраждалих і загиблих серед жителів області немає.
Також, за його словами, в області фіксують перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над тим, щоб відновити світло якнайшвидше й одразу приступити до ремонтних робіт на пошкодженому через атаку об'єкті.
Нагадаємо, в ніч на 24 березня російські окупанти завдали по Україні масованого удару із застосуванням сотень ударних безпілотників і десятків ракет.
Але атака не припинилася вночі. Зранку ворог здійснив нові пуски "Шахедів".
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, з 9 ранку в повітряному просторі України зафіксували понад 550 ударних безпілотників ворога.
Частину дронів росіяни спрямували на обласні центри на заході України. Зокрема, у Львові безпілотники "прилетіли" по житлових будинках, а також об'єкту спадщини ЮНЕСКО.
При цьому в Івано-Франківську внаслідок удару по центральній частині міста було пошкоджено одразу два пологові будинки. Також там загинули дві людини.
