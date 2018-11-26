Денисова рассказала о состоянии украинских моряков, задержанных в Азовском море

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Морякам оказана вся необходимая помощь, угрозы жизни нет

Украинские моряки, которые пострадали вследствие атаки России на корабли в Азовском море, находятся на территории оккупированной Керчи, сейчас происходит их опрос следователем пограничного управления ФСБ РФ. Об этом заявила Уполномоченная Верховной рады по правам человека в Украине Людмила Денисова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Она сообщила, что снова говорила с Уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковою, которая сообщила, что наши моряки находятся на территории города Керчь.

"Сейчас происходит их опрос следователем пограничного управления ФСБ РФ", - написала омбудсмен.

Денисова со ссылкой на информацию, предоставленную Москальковой отметила, что морякам оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет.

"Трое украинских моряков находятся в Керченской больнице №1. Их состояние оценивается как не тяжелое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет", - добавила она.

Напомним, российские СМИ назвали имена раненых украинских военнослужащих, которые в результате атаки РФ сейчас находятся в отделении травматологии больницы в оккупированной Керчи.

Так, в больнице находятся Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Ейдер.

Отметим, в результате захвата украинских кораблей в Азовском море ранения получили шестеро военнослужащих.