Денісова розказала про стан українських моряків, затриманих в Азовському морі

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Морякам надана вся необхідна допомога, загрози життю немає

Українські моряки, які постраждали внаслідок атаки Росії на кораблі в Азовському морі, знаходяться на території окупованої Керчі, наразі відбувається їх опитування слідчим прикордонного управління ФСБ РФ. Про це заявила Уповноважена Верховної ради з прав людини в Україні Людмила Денісова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Вона повідомила, що знову говорила з Уповноваженим РФ з прав людини Тетяною Москальковою, яка повідомила, що наші моряки знаходяться на території міста Керч.

"Наразі відбувається їх опитування слідчим прикордонного управління ФСБ РФ", - написала омбудсмен.

Денісова з посиланням на інформацію, надану Москальковою зазначила, що морякам надана вся необхідна допомога і загрози життю немає.

"Троє українських моряків перебувають у Керченській лікарні №1. Їх стан оцінюється як не важкий. Москалькова запевнила мене, що їм надана вся необхідна допомога і загрози життю немає", - додала вона.

Нагадаємо, російські ЗМІ назвали імена поранених українських військовослужбовців, які в результаті атаки РФ зараз знаходяться у відділенні травматології лікарні в окупованій Керчі.

Так, у лікарні знаходяться Андрій Артеменко, Василь Сорока і Андрій Ейдер.

Відзначимо, в результаті захоплення українських кораблів в Азовському морі поранення отримали шестеро військовослужбовців.