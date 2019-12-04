Денисова рассказала об издевательствах в отношении политзаключенного Якименко

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Якименко испытывает проблемы со здоровьем, а также терпит издевательства со стороны работников колонии

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о многочисленных нарушениях прав украинского политзаключенного Владимира Якименко, которого удерживают в колонии в Саратовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Денисовой.

Украинский омбудсмен сообщила, что у Якименко существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключицы, также имеет проблемы с зубами.

"Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему согражданину. Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования", - рассказала Денисова.

По ее данным, работники колонии применяют к нему физическое насилие, наносят удары по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

Также Денисова сообщила, что есть факты, которые свидетельствуют о предвзятом отношении к Якименко из-за его гражданства.

"Кроме того, наш соотечественник не обеспечен одеждой установленного образца, который соответствует сезону и климатическим условиям. В частности, ему было выдано обувь, не подходят по размеру, что привело к травмам ног", - добавила она.

Также она сказала, что сотрудники колонии не принимают передач для Якименко.

"Жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в принятии посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин", - сообщила украинский омбудсмен.

Денисова заявила, что обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой в кратчайший срок обеспечить медицинское обследование Якименко, а также проверить условия содержания украинца.

Владимир Якименко - таксист и активист "Автомайдана" из села Чаплинка Херсонской области, где расположен украинский пункт пропуска через административную границу с Крымом. Занимался тем, что перевозил крымчан, выезжавших с территории аннексированного полуострова на материковую территорию Украины. В июне 2017 года его задержали российские силовики и обвинили в перевозке наркотиков, пытали, выбивая признание и требуя рассказать о расположении украинских войск вблизи админграницы с аннексированным полуостровом.

Его приговорили к 15,5 годам и этапировали из Крыма в колонию в Пугачев Саратовской области России, где он отбывает наказание сегодня.

Напомним, ранее Денисова рассказала, в какой колонии в Италии находится осужденный украинский военный Виталий Маркив.

Также сообщалось, что украинский политзаключенный Александр Шумков, содержащийся в колонии в Тверской области Российской Федерации, имеет проблемы со здоровьем