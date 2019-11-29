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Омбудсмен заявила о проблемах со здоровьем политзаключенного Шумкова

Новости » Общество     29.11.2019 - 11:55
Омбудсмен заявила о проблемах со здоровьем политзаключенного Шумкова
Фото: Александр Шумков (gulaypole.in.ua)

У Шумкова головные боли и мышечные судороги

Украинский политзаключенный Александр Шумков, содержащийся в колонии в Тверской области Российской Федерации, имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Денисова отметила, что Шумков продолжает жаловаться на периодические головные боли и мышечные судороги. При этом омбудсмен отметила, по словам руководителя службы исполнения наказаний в Тверской области, Шумков якобы получал медицинскую помощь и своевременное лечение в полном объеме.

"На днях состоялась встреча Александра Шумкова и консула посольства Украины в РФ, где присутствовал руководитель медицинской службы "УФСИН России по Тверской области". Он пояснил, что эти боли возникают в результате вегето-сосудистой дистонии, что является следствием эмоционального и нервного перенапряжения и длительного пребывания в стрессовой ситуации. При этом, показаний о проведении специализированных обследований сосудов головного мозга пока нет", - сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что было договорено о возможности проведения медицинского обследования сосудов головного мозга с использованием МРТ за свой счет.

Также Денисова отметила, что во время разговора с Шумковым политзаключенный рассказал, что в отношении него снова произошло два инцидента оскорбительного и унизительного отношения со стороны работников колонии за его национальную принадлежность.

"Призываюк Совета Европы Дуню Миятович, а также посольство Украины в РФ действовать скоординировано, чтобы вовремя осуществлять необходимое реагирование на нарушение прав и свобод Александра Шумкова", - написала омбудсмен.

Напомним, в начале ноября Денисова сообщала о нарушении прав Шумкова. В частности, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь.

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