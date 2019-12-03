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Денисова требует срочно установить местонахождение Дудки и Бессарабова

Новости » Общество     03.12.2019 - 18:45
Денисова требует срочно установить местонахождение Дудки и Бессарабова
Фото: Владимир Дудко и Алексей Бессарабов (коллаж РБК-Украина)

Также их необходимо обеспечить медпомощью

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону с требованием срочно установить место пребывания политзаключеннх Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Людмилы Денисовой.

Денисова просит проверить соблюдение прав украинцев на надлежащее содержание, а также обеспечить независимой правовой и медицинской помощью.

"Наши сограждане с сентября 2019 года находятся в процессе этапирования. Как известно, последнее известное место их пребывания - СИЗО г.Краснодара", - отметила Денисова.

Она добавила, что сегодня было получено информацию, об очередном нарушении прав политзаключенных.

"На граждан Украины оказывается моральное и психологическое давление администрацией пенитенциарного учреждения, где они содержатся", - отметила Денисова.

Напомним, в ноябре Дудку и Бессарабова этапировали в симферопольское СИЗО Москвы. Сообщалось, что вскоре их должны распределить в колонии для отбывания наказания.

В апреле "суд" Симферополя в аннексированном Крыму вынес приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Украинцев приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Их признали выновными в подготовке диверсий в Крыму.

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