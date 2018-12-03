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Денісова просить у ФСБ РФ дозволу відвідати українських моряків

Новини » Політика    03.12.2018 - 22:08
Денісова просить у ФСБ РФ дозволу відвідати українських моряків
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Аналогічне звернення вона направила до російського омбудсмена

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації Олександра Бортнікова з проханням надати можливість відвідати українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової у Facebook

Як зазначається, українським законодавством на омбудсмена покладається здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод громадян України, незалежно від їхнього місця перебування. 

"З урахуванням зазначеного і враховуючи численні звернення сімей військовослужбовців, які надійшли на мою адресу, щодо долі полонених, стану їхнього здоров'я та умов утримання, прошу Вас надати мені можливість найближчим часом відвідати українських моряків у місцях їх утримання", - йдеться у тексті звернення. 

Крім того, аналогічне звернення Денісова направила на ім'я Уповноваженого з прав людини Російської Федерації Тетяни Москалькової.

Фото: звернення Денісової (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, Україна направила російській стороні запит щодо можливості візиту консула до незаконно утримуваних у РФ українських моряків.

Раніше повідомлялося, що за словами Денісової, статус українських моряків як військовополонених передбачає "особливу" модель звільнення. Зокрема, їх не можна обмінювати на злочинців.

РБК-Україна також повідомляло, що в московському СІЗО-2 "Лефортово" до кожного українського моряка підселять по одному ув'язненому.

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