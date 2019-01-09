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Денисова призвала Россию обеспечить медицинскую помощь политзаключенному Аметову

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 20:40
Денисова призвала Россию обеспечить медицинскую помощь политзаключенному Аметову
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова заявила, что жизни Аметова угрожает опасность, а состояние у него критическое

Украинский омбудсмен Людмила Денисова повторно обратилась к своей российской коллеги Татьяны Москальковой и советнику президента РФ Михаила Федотова с призывом обеспечить медицинскую помощь удерживаемому в СИЗО крымско-татарскому активисту Казиму Аметову. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Денисовой.

Денисова заявила, что жизни Аметова угрожает опасность, а состояние у него критическое.

"Дочь Кязим Аметова сообщила, что у него постоянные приступы удушья, повышенное артериальное давление и больные почки. При этом, должной медицинской помощи он не получает", - написала она.

Денисова призвала Россию обеспечить медицинскую помощь политзаключенному АметовуПо словам омбудсмена, родные Аметова готовы передать все необходимые лекарства, чтобы ему стало лучше.

Ранее РБК-Украина писало, что фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Руслана Трубача, Казима Аметова оставили под стражей до 7 декабря. При этом Асана Чапуха оставили под домашним арестом.

Также сообщалось, что среди российских силовиков, которые задерживали активистов крымскотатарского национального движения в деле Веджие Кашка", было по крайней мере двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут".

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