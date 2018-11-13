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"Суд" в Симферополе оставил под арестом фигурантов "дела Веджие Кашка"

Новости » Политика    13.11.2018 - 13:20
"Суд" в Симферополе оставил под арестом фигурантов "дела Веджие Кашка"
Фото: "суд" проходил в закрытом режиме (facebook.com/crimeansolidarity)

Заседания "суда" проходило в закрытом режиме

Фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджи, Руслана Трубача, Казима Аметова оставили под арестом до 7 декабря. При этом Асана Чапуха оставили под домашним арестом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Отмечается, что заседания суда проходило в закрытом режиме, отдельно в отношении каждого фигуранта дела.

&quot;Суд&quot; в Симферополе оставил под арестом фигурантов &quot;дела Веджие Кашка&quot;

Накануне сообщалось, что родственников фигурантов "дела Веджие Кашка" не пускают на заседания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

&quot;Суд&quot; в Симферополе оставил под арестом фигурантов &quot;дела Веджие Кашка&quot;Фото: "суд" проходил в закрытом режиме (facebook.com/crimeansolidarity)

Напомним, адвокат крымскотатарского активиста Асана Чапуха заявил, что он нуждается в длительном лечении.

Перед этим Чапуха из СИЗО Симферополя перевели домой из-за ухудшения состояния здоровья.

Также сообщалось, что среди российских силовиков, которые задерживали активистов крымскотатарского национального движения по "делу Веджие Кашка", было по крайней мере двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут".

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