ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Крымскотатарских активистов по "делу Веджие Кашка" задерживали экс-беркутовцы, - адвокат

Новости » Общество    07.11.2018 - 02:35
Фото: "Беркут" на Майдане (УНИАН)
Фото: "Беркут" на Майдане (УНИАН)

Соответствующая информация есть в материалах доследственной проверки по факту гибели крымскотатарской общественной деятельницы

Среди российских силовиков, которые задерживали активистов крымскотатарского национального движения по "делу Веджие Кашка", было по крайней мере двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут". Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Адвокат рассказал, что эта информация есть в материалах доследственной проверки по факту гибели крымскотатарской общественной деятельницы Веджие Кашка, доступ к которым ему неоднократно ограничивал Следственный комитет России в Крыму.

"Как минимум два работники Росгвардии, которые осуществляли задержание Веджие Кашка и других активистов, - бывшие сотрудники украинского спецподразделения МВД "Беркут", - утверждает Полозов.

Он добавил, что из их показаний не понятно, кто из них непосредственно осуществлял задержание, поскольку все они утверждают, что не оказывали психологического или физического давления на Веджие Кашка.

"Называть фамилии этих сотрудников я пока не могу, потому что нахожусь под подпиской о неразглашении. Кроме сотрудников Росгвардии во время задержания присутствовали сотрудники ФСБ и Центра Э", - отметил адвокат.

Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал приходить на судебные заседания по делам крымскотатарских политзаключенных для поддержки.

 

Прокуратура АРК задержала подозреваемого в сепаратизме гражданина Украины Турция не признает аннексию Крыма
Новости Украины КрымБеркутактивисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь