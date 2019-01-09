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Денісова закликала Росію забезпечити медичну допомогу політв'язню Аметову

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 20:40
Денісова закликала Росію забезпечити медичну допомогу політв'язню Аметову
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова заявила, що життю Аметова загрожує небезпека, а стан у нього критичний

Український омбудсмен Людмила Денісова повторно звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової та радника президента РФ Михайла Федотова із закликом забезпечити медичну допомогу утримуваному в СІЗО кримсько-татарському активісту Казиму Аметову. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.

Денісова заявила, що життю Аметова загрожує небезпека, а стан у нього критичний.

"Дочка Кязим Аметова повідомила, що у нього постійні напади задухи, підвищений артеріальний тиск та хворі нирки. При цьому, належної медичної допомоги він не отримує", - написала вона.

Денісова закликала Росію забезпечити медичну допомогу політв'язню Аметову

За словами омбудсмена, рідні Аметова готові передати всі необхідні ліки, щоб йому стало краще.

Раніше РБК-Україна писало, що фігурантів "справи Веджіє Кашка" Бекіра Дегерменджи, Руслана Трубача, Казима Аметова залишили під вартою до 7 грудня. При цьому Асана Чапуха залишили під домашнім арештом.

Також повідомлялося, що серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у справі Веджіє Кашка", було принаймні двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України "Беркут".

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