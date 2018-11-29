Денисова потребовала от омбудсмена РФ сообщить о пребывании украинских моряков

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова обратилась к Москальковой с требованием проверить информацию о том, что захваченных украинских моряков вывозят из Крыма

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием сообщить о месте пребывания украинских военнопленных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Сообщается, что в связи с противоречивыми сообщениями о месте пребывания украинских военнопленных Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой с требованием срочно проверить эту информацию и проинформировать в кратчайшие сроки.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Напомним, сегодня стало известно, что из оккупированного Крыма начали вывозить арестованных в Симферополе украинских военных моряков. Как сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов, что часть украинских моряков сегодня уже отправили в Москву.

Раненные моряки, которые находились в больнице Керчи, 29 ноября были вывезены в Симферополь в СИЗО. В оккупированном Крыму "Киевский районный суд" Симферополя" 27 и 28 ноября арестовал на два месяца всех задержанных 24 украинских моряков. Их обвинили в "незаконном пересечении границы РФ".