Денісова вимагає від омбудсмена РФ повідомити про перебування українських моряків

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова звернулася до Москалькової з вимогою перевірити інформацію про те, що захоплених українських моряків вивозять з Криму

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою повідомити про місце перебування українських військовополонених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової в Facebook.

Повідомляється, що у зв'язку з суперечливими повідомленнями про місце перебування українських військовополонених Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та проінформувати в найкоротші терміни.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що з окупованого Криму почали вивозити заарештованих в Сімферополі українських військових моряків. Як повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвокатів, що частина українських моряків сьогодні вже відправили до Москви.

Поранені моряки, які перебували в лікарні Керчі, 29 листопада були вивезені в Сімферополь в СІЗО. В окупованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" 27 і 28 листопада заарештував на два місяці всіх затриманих 24 українських моряків. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону РФ".