ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Денісова вимагає від омбудсмена РФ повідомити про перебування українських моряків

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 18:58
Денісова вимагає від омбудсмена РФ повідомити про перебування українських моряків
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова звернулася до Москалькової з вимогою перевірити інформацію про те, що захоплених українських моряків вивозять з Криму

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою повідомити про місце перебування українських військовополонених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової в Facebook.

Повідомляється, що у зв'язку з суперечливими повідомленнями про місце перебування українських військовополонених Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та проінформувати в найкоротші терміни.

Денісова вимагає від омбудсмена РФ повідомити про перебування українських моряківФото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що з окупованого Криму почали вивозити заарештованих в Сімферополі українських військових моряків. Як повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвокатів, що частина українських моряків сьогодні вже відправили до Москви.

Поранені моряки, які перебували в лікарні Керчі, 29 листопада були вивезені в Сімферополь в СІЗО. В окупованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" 27 і 28 листопада заарештував на два місяці всіх затриманих 24 українських моряків. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону РФ".

Маас: анексія Криму стала загрозою подальшого міжнародного розвитку Воєний стан: росіянам заборонили перетинати адмінмежу окупованого Криму
Новини України КримДенисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся