Денисова встретилась с представителем семей украинских моряков, захваченных Россией

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Все предусмотренные законом выплаты военнопленным будут в полном объеме получать их семьи

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с представителем семей украинских моряков, захваченных в результате агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе, помощь и защиту, которые могут предоставить органы государственной власти пленным и их семьям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу омбудсмена в Facebook.

Денисова рассказала представителю семей моряков, что она уже обратилась в Международный комитет Красного Креста о недопуске Россией предоставления гуманитарной помощи пленным и обсудила с первым вице-спикером Ириной Геращенко, представителями ВМС ВСУ, МинВОТ, МИД, руководством Меджлиса и правозащитниками усилия по защите прав моряков и членов их семей

"Представитель Военно-морских сил заверил, что все предусмотренные законом выплаты военнопленным будут начисляться в полном объеме и будут выплачиваться их семьям", - добавила Денисова.

По ее словам, с представителем семей они договорились постоянно поддерживать связь и информировать друг друга о текущей ситуации.

Омбудсмен заверила, что готова в любое время выехать к местам заключения украинских моряков.

Напомним, 27 ноября "суд" в оккупированном Крыму арестовал 15 украинских моряков, 12 были арестованы в Симферополе, трое - в Керчи.