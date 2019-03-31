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В Киеве наблюдатели фиксируют нарушения в размещении данных о кандидатах

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 15:16
В Киеве наблюдатели фиксируют нарушения в размещении данных о кандидатах
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

На одном из участков программы кандидатов размещены не в алфавитном порядке

Во время выборов президента Украины наблюдатели фиксируют нарушения в размещении информации о программах кандидатов на некоторых избирательных участках. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, по данным "Радио Свобода", программы кандидатов размещены не в алфавитном порядке на участке 800075 в Голосеевском районе Киева. Первой размещена программа действующего президента.

Председатель комиссии заявила, что согласовала произвольный порядок с Окружной избирательной комиссией.

"Мы спрашивали в ОИК. Нам сказали: можно размещать уже как поклеили", - сообщила она.

Напомним, по состоянию на 14:00 воскресенья, 31 марта 2019, в полицию уже подано 522 заявления о нарушениях связанных с избирательным процессом.

Добавим, что полиция открыла восемь уголовных дел связанных с избирательным процессом. В частности, больше всего сообщений зарегистрировано в Киеве, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. В Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Николаевской областях открыто 8 уголовных дел.

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