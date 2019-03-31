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Денісова отримала понад 200 звернень через порушення виборчих прав

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 17:15
Денісова отримала понад 200 звернень через порушення виборчих прав
Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Омбудсмен отримала 218 телефонних звернень та 21 електронне звернення від виборців

Український омбудсмен Людмила Денісова отримала понад 200 звернень у зв'язку з порушеннями на виборах президента України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що омбудсмен отримала 218 телефонних звернень та 21 електронне звернення від виборців станом на 13:00. Денісова уточнила, що 40% звернень стосуються реєстру.

"В списках виборців допущені неточності, технічні помилки, описки в даті народження, в адресі проживання виборця. Таких у нас 40%, це 114 тільки сьогодні звернулося. Ми радимо нашим громадянам звертатися до голови ДВК, контролюємо це питання, коли вони звертаються. Всі, хто звернувся до 14 години, виборче право реалізували і проголосували. Потім – немає у списках виборців, але тут вже складніше питання, тому що зараз вже нічого не можна зробити, тільки, вже якщо буде другий тур, звернутися до відділу реєстру і встановити, щоб там була в списках ця людина занесена", - повідомила вона.

Крім того, Денісова зазначила, що деякі дільниці відкрилися із запізненням, а ряд ділянок непристосований для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, в день виборів президента України станом на 16:00 відкрито 12 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу. У поліцію надійшло 950 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Додамо, в Києві спостерігачі фіксують порушення у розміщенні інформації про програми кандидатів на деяких виборчих дільницях.

 

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