Денисова подтвердила, что захваченные РФ украинские моряки отправлены в Москву

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова отметила, что получила информацию от архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента

Незаконно задержанные РФ украинские моряки отправлены из аннексированного Крыма в Москву. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Денисова отметила, что получила информацию от архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента.

"Он (архиепископ, - ред.) только что вышел из офиса так называемого уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Ей уже поступило официальное подтверждение от УФСБ, что все украинские моряки, которые содержались в Симферопольском СИЗО, отправлены в Москву", - отметила она.

Как сообщало РБК-Украина, 29 ноября 2018 крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных, заявил, что моряков вывозят из Крыма, предположительно в Москву. Также эту информацию подтвердили "Крым.Реалии" адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева, и Айдер Азаматов.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы захвата кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права.

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман предлагает в качестве зеркальных мер задерживать российские корабли.