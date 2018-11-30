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Гройсман пропонує затримувати російські кораблі

Новини » Політика    30.11.2018 - 09:09
Гройсман пропонує затримувати російські кораблі
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Прем'єр пропонує дзеркальні дії у відповідь на агресію РФ в море

У відповідь на захоплення українських моряків в Керченській протоці Україна має затримувати російські кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Die Welt.

На думку Гройсмана, у відповідь на агресію в Азовському морі Україна може вдатися до дзеркальних дій. В кінцевому підсумку це могло б стати елементом стратегії боротьби з Росією.

"Якщо Росія незаконно затримує наші кораблі і утримує наших моряків у в'язниці, тоді російські кораблі мають бути затримані", - заявив Гройсман і додав, що за цими словами мають йти справи, які є єдиним способом чинити тиск на Росію.

Нагадаємо, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що українських моряків, захоплених в Керченській протоці, вивозять з СІЗО в окупованому Сімферополі.

Раніше Гройсман також зазначив, що ситуація в Азовському морі буде одним з пунктів порядку денного саміту G20, який цими днями проходить в Аргентині. На його думку, ситуація в Україні впливатиме на подальший розвиток всього континенту.

 

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