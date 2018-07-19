Денисова начала расследование из-за массового отравления детей в Донецкой области

Денисова заявила, что начинает собственное расследование массового отравления детей в Донецкой области

Уполномоченнный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова начала расследование из-за массового отравления детей в лагере в Донецкой области. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Так, Денисова сообщила, что сегодня, 19 июля, посетила лагерь "Орленок", в котором отравились более 90 человек, большинство из которых - дети.

"Выяснилось, что реагирования со стороны администрации лагеря на первые жалобы детей на плохое самочувствие не было...Я начинаю свое расследование и открываю производство по поводу массового отравления детей", - написала она.

Денисова также сообщила, что врач понимала, что это не обычное ОРЗ, но она хотела избежать проблем и поэтому решила подождать до утра.

"Директор лагеря тоже не среагировал мгновенно. И он должен нести за это ответственность, так же, как и врач", - сообщила Денисова.

Фото: лагерь, в котором отравились дети (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, ранее Денисова сообщала, что отравление детей в Донецкой области является самым масштабным за последние годы.

Отметим, как писало РБК-Украина, вчера, 18 июля, было принято решение о закрытии лагеря, в котором отравились дети. Как известно, по состоянию на утро 19 июля, число госпитализированных возросло до 94 человек, в частности, 79 детей.

Собственно первые случаи отравления были зафиксированы в ночь с 15 на 16 июля.

Отравление произошло в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Ястребок", филиал "Орленок" Лиманского района.