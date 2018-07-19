Денісова почала розслідування через масове отруєння дітей у Донецькій області
Денісова заявила, що починає власне розслідування масового отруєння дітей у Донецькій області
Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова почала розслідування через масове отруєння дітей у таборі у Донецькій області. Про це Денісова повідомила у Facebook.
Так, Денісова повідомила, що сьогодні, 19 липня, відвідала табір "Орлятко", у якому отруїлися понад 90 осіб, більшість з яких - діти.
"З’ясувалося, що реагування з боку адміністрації табору на перші скарги дітей на погане самопочуття було відсутнім...Я починаю своє розслідування й відкриваю провадження з приводу масового отруєння дітей", - написала вона.
Денісова також повідомила, що лікар розуміла, що це не звичайне ОРЗ, але вона хотіла уникнути проблем й тому вирішила почекати до ранку.
"Директор табору теж не зреагував миттєво. Й він має нести за це відповідальність, так само, як і лікар", - повідомила Денісова.
Фото: табір, у якому отруїлися діти (facebook.com/denisovaombudsman)
Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що отруєння дітей у Донецькій області є наймасштабнішим за останні роки.
Зазначимо, як писало РБК-Україна, вчора, 18 липня, було прийнято рішення про закриття табору, в якому отруїлися діти. Як відомо, станом на ранок 19 липня, число госпіталізованих зросло до 94 осіб, зокрема, 79 дітей.
Власне перші випадки отруєння були зафіксовані у ніч з 15 на 16 липня.
Отруєння сталося у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Яструбок", філія "Орлятко" Лиманського району.