Денісова почала розслідування через масове отруєння дітей у Донецькій області

Денісова заявила, що починає власне розслідування масового отруєння дітей у Донецькій області

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова почала розслідування через масове отруєння дітей у таборі у Донецькій області. Про це Денісова повідомила у Facebook.

Так, Денісова повідомила, що сьогодні, 19 липня, відвідала табір "Орлятко", у якому отруїлися понад 90 осіб, більшість з яких - діти.

"З’ясувалося, що реагування з боку адміністрації табору на перші скарги дітей на погане самопочуття було відсутнім...Я починаю своє розслідування й відкриваю провадження з приводу масового отруєння дітей", - написала вона.

Денісова також повідомила, що лікар розуміла, що це не звичайне ОРЗ, але вона хотіла уникнути проблем й тому вирішила почекати до ранку.

"Директор табору теж не зреагував миттєво. Й він має нести за це відповідальність, так само, як і лікар", - повідомила Денісова.

Фото: табір, у якому отруїлися діти (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що отруєння дітей у Донецькій області є наймасштабнішим за останні роки.

Зазначимо, як писало РБК-Україна, вчора, 18 липня, було прийнято рішення про закриття табору, в якому отруїлися діти. Як відомо, станом на ранок 19 липня, число госпіталізованих зросло до 94 осіб, зокрема, 79 дітей.

Власне перші випадки отруєння були зафіксовані у ніч з 15 на 16 липня.

Отруєння сталося у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Яструбок", філія "Орлятко" Лиманського району.