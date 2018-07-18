В Донецкой области закрыли лагерь, в котором массово отравились дети

Число пострадавших в результате отравления в Донецкой области возросло до 91, из них 76 детей

В Донецкой области закрыли детский лагерь "Ястребок", в котором отравился 91 человек, из них 76 детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, по состоянию на 18 июля из лагеря "Ястребок" с признаками острой кишечной инфекции госпитализирован 91 человек, из них 76 детей и 15 взрослых с диагнозом "острый гастроэнтероколит".

"По инициативе Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области принято решение о закрытии лагеря и прекращении любой деятельности по приему детей на оздоровление и отдых с 18.07.2018", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что облуправление Госпродпотребслужбы вчера, 17 июля, направило в полиции представление о возбуждении уголовного дела по ст. 325 ч.1 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявляла, что причиной отравления в детском лагере в Донецкой области мог быть сальмонеллез.

Отметим, на данный момент по факту отравления детей в Донецкой области открыто дело.