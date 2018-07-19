Денисова: отравление детей в Донецкой области - самое масштабное за последние годы

Омбудсмен подчеркнула, что в лагере нарушались правила хранения и обработки продуктов

Отравление детей в лагере "Орленок" в Донецкой области стало самым масштабным в Украине за последние несколько лет. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в ходе заседания межведомственной комиссии по Донецкой ОГА относительно инцидента, передает ее прес-служба.

Представители власти во время совещания проинформировали, что 19 июля по состоянию на 8 утра 78 детей находятся в больницах области. Большинство из них в стабильном состоянии, и угрозы их жизни сейчас нет. Также указано, что трое детей получают инфузионную терапию.

Позачергове засідання обласної міжвідомчої комісії з підготовки та оздоровлення дітей Донецької ОДА. Розбираємось в причинах масового отруєння дітейв таборі «Орлятко» Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 19 липня 2018 р.

"Это - самый масштабный случай отравления детей за последние годы в Украине", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что 18 июля по поручению омбудсмена региональный координатор в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский посетил лагерь. Денисова сообщила, что фото координатора свидетельствуют о том, что пищеблок находится в ужасном состоянии.

Кроме того, в ходе заседания стало известно, что работники детского учреждения "Орленок" не соблюдали утвержденное меню питания детей.

"В лагере нарушались правила хранения продуктов, их обработки, товарного соседства. Так, молочные продукты хранились при температуре +12 градусов (при норме +4), а колбасные изделия не имели даты изготовления и срока хранения", - говорится в сообщении.

Денисова сообщила о своем намерении встретиться с представителями Министерства здравоохранения Украины для решения проблемы с нехваткой медперсонала, работающего в детских учреждениях отдыха и квалификацией таких врачей.

Также она подчеркнула необходимость проверок всех служб, которые несут ответственность за безопасность детей, арендаторов и владельцев детских учреждений отдыха. После чего, по словам омбудсмена, должны быть сделаны соответствующие выводы, а виновные - привлечены к ответственности.

"Надо сделать проверки и определить ответственных лиц. Поручить владельцам лагеря устранить все выявленные недостатки. Когда мне предоставят результаты таких проверок, я обращусь в органы прокуратуры, Министерство здравоохранения Украины и Госпотребслужбу. Мы должны предотвратить случаи массового отравления детей!" - сказала она.

Кроме того, как отметила уполномоченный ВР, все пострадавшие от отравления дети должны быть бесплатно оздоровлены.

Добавим, лагерь "Орленок" в этом году взял в аренду руководитель детского учреждения "Ястребок", который находится в 8 км от "Орленка".

Напомним, число госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере возросло до 94 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лагерь, в котором отравились дети, закрыт, а по факту отравления начато уголовное дело.