Число госпитализированных из-за отравления в лагере в Донецкой области выросло

Сейчас из-за отравления в детском лагере в Донецкой области в больнице находится 94 человека

Число госпитализированных в результате массового отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области возросло до 94 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы.

Как отмечается, в настоящее время все больные лечатся в стационаре.

"На 10:00 19.07.2018 заболели и госпитализированы в лечебные учреждения Донецкой области 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лагерь "Ястребок", в котором отравились дети, закрыли. Кроме того, по факту отравления детей открыто уголовное производство.

Отметим, по состоянию на 18 июля в больнице находился 91 человек.

Кроме того, вчера и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, анонсировала, что сегодня будет названа причина отравления. Кроме того, по ее словам, возможной причиной мог стать сальмонеллез.