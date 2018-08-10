Денисова обсудила с омбудсменом РФ оказание помощи морякам судов "Норд" и "ЯМК-0041"

Денисова провела телефонный разговор с Москальковой

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обсудила с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой вопросы оказания помощи морякам судов "Норд" и "ЯМК-0041". Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Как сообщила Денисова, вопрос относительно моряков обсуждался с Москальковой в телефонном режиме.

"Состоялась телефонная беседа с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг моряков судов "Норд" и "ЯМК-0041". Договорились об оказании им помощи", - сообщила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму у рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" отобрали паспорта, их принудительно удерживают на полуострове.

Кроме того, сообщалось, что Денисова обратилась к президенту Украины относительно обмена украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией (РФ), на моряков "НОРДа", которое было задержано Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ).