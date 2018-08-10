Денісова обговорила з омбудсменом РФ надання допомоги морякам суден "Норд" і "ЯМК-0041"

Новини Надзвичайні події 10.08.2018 - 14:08
Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)
Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)

Денісова провела телефонну розмову з Москальковою

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова обговорила з омбудсменом Російської Федерації Тетяною Москальковою питання надання допомоги морякам суден "Норд" і "ЯМК-0041". Про це Денісова повідомила у Facebook.

Як повідомила Денісова, питання щодо моряків обговорювалося з Москальковою у телефонному режимі.

"Відбулася телефонна розмова із уповноваженим РФ з прав людини Тетяною Москальковою, в ході якої обговорили ситуацію навколо моряків суден "Норд" і "ЯМК-0041". Домовилися про надання їм допомоги", - повідомила вона.

Денісова обговорила з омбудсменом РФ надання допомоги морякам суден &quot;Норд&quot; і &quot;ЯМК-0041&quot;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Російською Федерацією Криму у рибалок з українського судна "ЯМК-0041" відібрали паспорти, їх примусово утримують на півострові.

Крім того, повідомлялося, що Денісова звернулася до президента України щодо обміну українських рибалок судна "ЯМК-0041", затриманого 4 травня 2018 року Прикордонною службою Російською Федерацією (РФ), на моряків "НОРДа", який був затриманий Державною прикордонною службою України (ДПСУ). 

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Теги:  Російська Федерація,  моряки,  омбудсмен,  Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС