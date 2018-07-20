Рыбаков судна "ЯМК-0041" принудительно удерживают в оккупированном Крыму, - Денисова

Новости Общество 20.07.2018 - 17:14
Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)
Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)

У рыбаков с украинского судна отобрали паспорта, их принудительно удерживают на полуострове

В оккупированном Крыму у рыбаков с украинского судна "ЯМК-0041" отобрали паспорта, их принудительно удерживают на полуострове. Об этом заявила 20 июля Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Есть информация, что членов экипажа рыболовного судна «ЯМК-0041», которые являются свидетелями в рамках уголовного дела против капитана судна Виктора Новицкого, принудительно удерживают. Капитана обвиняют в незаконном вылове рыбы, а члены экипажа, которые являются просто свидетелями, не могут вернуться домой. У них изъяты паспорта, а также осуществляется постоянное психологическое давление со стороны российских правоохранителей", - сообщила Денисова.

Рыбаков судна &quot;ЯМК-0041&quot; принудительно удерживают в оккупированном Крыму, - Денисова
Рыбаков судна &quot;ЯМК-0041&quot; принудительно удерживают в оккупированном Крыму, - Денисова
 

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, ранее Денисова обратилась к президенту Украины относительно обмена украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией, на моряков "НОРДа", который был задержан Государственной пограничной службой Украины. 

После задержания их в течение 2 месяцев принудительно удерживают на территории аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова.

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Теги:  Крым,  Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС