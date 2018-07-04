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Денисова отправила обращение Москальковой из-за избиения заключенного Гриба

НовостиОбщество    04.07.2018 - 22:03
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Павла Гриба вчера избили российские заключенные в СИЗО

Украинский омбудсмен Татьяна Денисова отправила в офис Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой обращение относительно нарушения прав украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Украины.

В частности, в обращении Денисовой указано, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность вызывает обеспокоенность.

"В письме выражена просьба принять все необходимые меры для соблюдения прав Павла Гриба, оказать ему необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также всячески способствовать обеспечению личной безопасности как Павла, так и других заключенных граждан Украины на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время этапирования в Ростов-на-Дону на украинского политзаключенного Павла Гриба напали российские заключенные и отобрали у него личные вещи.

Как известно, украинца Павла Гриба в Российской Федерации (РФ) будут судить за "содействие в подготовке взрыва на школьном выпускном в Сочи".

 

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Теги публикации: избиение, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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