Українця Гриба в РФ будуть судити за "сприяння у підготовці вибуху в Сочі"

Кримінальну справу щодо Гриба передано на розгляд в суд РФ

Українця Павла Гриба в Російській Федерації (РФ) будуть судити за "сприяння у підготовці вибуху на шкільному випускному в Сочі". Про це заявила прес-секретар Північно-Кавказького окружного військового суду Олена Катькало, повідомляє "Интерфакс-Юг".

Зокрема, Катькало заявила, що кримінальну справу щодо Грибу вже передано на розгляд до суду.

"У Північно-Кавказький окружний військовий суд надійшла кримінальна справа обвинуваченого у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 205.1 (сприяння у терористичній діяльності)", - заявила вона, зазначивши, що попередні слухання пройдуть 9 липня в закритому режимі.

Як повідомляється, за даними російського слідства, Гриб нібито в березні-травні 2017 року листувався через інтернет зі школяркою з Сочі і "переконував її закласти і привести в дію вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня 2017 року".

Також повідомляється, що сьогодні, 3 липня, суд РФ продовжив арешт Грибу до 19 грудня 2018 року.

Нагадаємо, раніше адвокат Гриба Марина Дубровіна повідомляла, що він не отримує лікування у в'язниці Російської Федерації.