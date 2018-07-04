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Денісова надіслала звернення Москальковій через побиття ув'язненого Гриба

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 22:03
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Павла Гриба вчора побили російські в'язні у СІЗО

Український омбудсмен Тетяна Денісова надіслала до офісу Уповноваженої з питань прав людини РФ Тетяни Москалькової звернення щодо порушення прав українського в’язня Павла Гриба. Про це повідомляє прес-служба омбудсмена України.

Зокрема, у зверненні Денісової зазначено, що стан здоров’я Павла Гриба та порушення його права на особисту безпеку викликає стурбованість.

"У листі виражено прохання вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав Павла Гриба, надати йому необхідну кваліфіковану медичну допомогу, а також усіляко сприяти забезпеченню особистої безпеки як Павла, так і інших ув’язнених громадян України на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали російські в'язні та відібрали у нього особисті речі.

Як відомо, українця Павла Гриба в Російській Федерації (РФ) будуть судити за "сприяння у підготовці вибуху на шкільному випускному в Сочі".

 

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Теги публікації: избиение, омбудсмен, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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