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Українця Павла Гриба в СІЗО побили в'язні

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 21:05
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість

Під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали російські в'язні та відібрали його особисті речі. Про це батько Павла Ігор Гриб написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дві години тому адвокат Марина Дубровіна пробилась СІЗО-4 на побачення до Павла. Він повідомив, що під час етапування до Ростова-на-Дону був жорстоко побитий іншими російськими в’язнями, коли ті довідались за якою статею Паша звинувачується. Вони забрали всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули. Він залишився в одних шортах і майці. Ні засобів гігієни, ні змінної білизни немає. Зі слів Павла, таке ставлення з боку інших в’язнів буде і в подальшому" - написав він.

Він повідомив також, що Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість, а відсутність ліків тільки погіршує його стан здоров’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українця Павла Гриба в Російській Федерації (РФ) будуть судити за "сприяння у підготовці вибуху на шкільному випускному в Сочі".

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 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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