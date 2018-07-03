Українця Павла Гриба в СІЗО побили в'язні

Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість

Під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали російські в'язні та відібрали його особисті речі. Про це батько Павла Ігор Гриб написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дві години тому адвокат Марина Дубровіна пробилась СІЗО-4 на побачення до Павла. Він повідомив, що під час етапування до Ростова-на-Дону був жорстоко побитий іншими російськими в’язнями, коли ті довідались за якою статею Паша звинувачується. Вони забрали всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули. Він залишився в одних шортах і майці. Ні засобів гігієни, ні змінної білизни немає. Зі слів Павла, таке ставлення з боку інших в’язнів буде і в подальшому" - написав він.

Він повідомив також, що Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість, а відсутність ліків тільки погіршує його стан здоров’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українця Павла Гриба в Російській Федерації (РФ) будуть судити за "сприяння у підготовці вибуху на шкільному випускному в Сочі".